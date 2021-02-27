BMGK, çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için "insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BMGK, çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için "insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti

27.02.2021 07:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 07:42
BMGK, çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dünya genelinde tüm çatışma bölgelerindeki 160 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlanabilmesi için "sürdürülebilir insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dünya genelinde tüm çatışma bölgelerindeki 160 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlanabilmesi için "sürdürülebilir insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanı İngiltere tarafından hazırlanan insani ateşkes kararı, oy birliğiyle alındı.

Tüm çatışma bölgelerine aşı erişiminin "engelsiz" ve "sürdürülebilir" şekilde sağlanması ve milyonlarca kişinin aşılanabilmesi için insani ateşkes talep edilen kararda, gelişmiş devletlerden düşük, orta gelirli ve ihtiyaç duyan diğer ülkelere aşı bağışlaması da istendi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen ve insani ateşkes talep eden kararla çatışma bölgelerinde yaşayan ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 160 milyon kişiye aşı sağlanabileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Türkan Şoray Burcu Kıratlı
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BMGK, çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için "insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 07:44:51. #1.16#
title