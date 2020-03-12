BMD: Markalı ihracat hız kesmedi ama... Tedbirler sayesinde koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini şu ana kadar çok az hissettiklerini ve ilk iki ayda markalı ihracatın arttığını belirten BMD Başkanı Öncel, "Ancak salgının kontrol altına alınamaması durumunda halen Türk markalarının lehine olan durum tersine dönebilir" dedi.

Tedbirler sayesinde koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini şu ana kadar çok az hissettiklerini ve ilk iki ayda markalı ihracatın arttığını belirten BMD Başkanı Öncel, "Ancak salgının kontrol altına alınamaması durumunda halen Türk markalarının lehine olan durum tersine dönebilir" dedi. Kaynak: Dunya.com