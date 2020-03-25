SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› BMD: Koronavirüs ortadan kalkana kadar AVM yönetimleri kira ve genel gider almasın - Ekonomi
Ekonomi

BMD: Koronavirüs ortadan kalkana kadar AVM yönetimleri kira ve genel gider almasın

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmelerini, ayrıca bankalardan da çek borçluları için kredi kolaylığı istediklerini bildirdi.

25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:32
BMD: Koronavirüs ortadan kalkana kadar AVM yönetimleri kira ve genel gider almasın

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmelerini, ayrıca bankalardan da çek borçluları için kredi kolaylığı istediklerini bildirdi.

Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, küresel bir sorun olan koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye ve perakende ticarete vereceği hasarı en aza indirmek için çek borçlularına kolaylık istediklerini kaydetti.

Öncel, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmelerini, ayrıca bankalardan da çek borçluları için kredi kolaylığı istediklerini bildirdi.

Küresel bir sorun olan koronavirüs salgınının ülke ekonomisine ve ticarete vereceği hasarı asgariye indirmek için tüm kesimlerin fedakarlık yapması gerektiğini belirten Öncel, şunları kaydetti:

"BMD üyesi 384 markanın büyük bölümü, çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak AVM ve caddelerdeki mağazalarını kapattılar. Oysa ay başında personel maaşı ödemelerinin yanı sıra markalarımızın önüne kira ve genel gider faturaları gelecek. Ayrıca vadesi gelen çeklerin ödenmesi gerekecek. Caddelerdeki birçok mağaza sahibi ile bazı AVM yönetimlerinden çok olumlu yaklaşım gördük. İki haftadır bizi arayarak '2 ay boyunca kira almayacağız, rahat olun' diyen mağaza sahipleri var. Olumlu yaklaşım gösteren mağaza sahiplerine ve AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye'deki 436 AVM'yi yönetenlerin tamamından 10 Mart 2020'den itibaren salgın tehdidi geçene kadar kira ve genel gider almayacağız şeklinde bir açıklama yapmalarını ve perakendecileri rahatlatmalarını bekliyoruz.

Öte yandan, çek ödemeleri de bu süreçte markalarımız için çok büyük bir sıkıntı kaynağı olmaya başladı. Biz vadesi gelen çeklerin hacminin piyasanın kendi kendini düzenleyeceği' boyutun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bankalardan kullandıracakları krediler konusunda hızlı hareket etmelerini ve piyasanın acil taleplerini karşılayacak adımları ivedilikle atmalarını talep ediyoruz. Burada Kredi Garanti Fonu'nun göstereceği çok hızlı reaksiyonun piyasayı büyük ölçüde rahatlatacağının önemle altını çizmek istiyorum."

"En az 200 AVM, resmi kapama kararını açıklamıyor"

Sinan Öncel, en az 200 AVM'nin, kilitli mağazalardan kira ve genel gider

alabilmek için resmi kapama kararını açıklamadığını belirtti.

Salgının zengin-yoksul, yaşlı-genç demeden herkesi eşit noktaya getirdiğini aktaran Öncel, "Halk ozanının, 'dünya kadar malın olsa ne fayda' dizesinde anlamını bulan günlerden geçiyoruz. Kimsenin bugünleri film gibi izleme lüksü yok. Bizim çalışanlarımıza, yıllardır kira ödediğimiz AVM ve dükkan sahiplerinin bize, bankaların ise hem bize hem de AVM sahiplerine karşı sorumlulukları var. Herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı Ekonomi
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Ekonomi
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
Erdoğan 'Reklamını yapın' dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Ekonomi
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Ekonomi
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı Ekonomi
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Ekonomi
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Destici Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Idris Elba Dilek Yaman Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: BMD: Koronavirüs ortadan kalkana kadar AVM yönetimleri kira ve genel gider almasın - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 14:02:53. #1.14#
title