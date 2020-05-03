HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BMD Başkanı Sinan Öncel: "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor"

03.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:27

BMD Başkanı Sinan Öncel: "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor" BMD Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel: "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor"

İSTANBUL - BMD Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor. Çünkü ilk 3 ay ciddi ciro düşüşü tahmin ediliyor. Turizm sektörü ciddi yara aldı. Bu süreci takip eden 1 yıl boyunca da ciro kirası ile devam etmeyi muhataplarından istiyor" dedi.

11 Mayıs ve 1 Haziran'da AVM'lerin kademeli olarak açılması planlanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, bu süreçte perakende sektörü için hijyen koşullarının yanında ticari koşullara da dikkat çekti. Öncel, markaların 3 aylık kirasız bir dönem istediğine vurgu yaptı. Ayrıca Öncel, AVM'nin ortak alanlarına ait işletme giderlerinde önemli sorunların olduğunu, bunun çözülmesi için muhataplarla görüşme halinde olduğunu söyledi.

Sinan Öncel, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "18 Mart'ta kapanan perakendeci sektörü, 1 Haziran'da hijyen koşullarla yeniden açılışa hazırlanıyor. Hijyen koşullarının yanında bir de ticari koşullar söz konusu. Bu ticareti koşullar yeni döneme uygun olarak sağlanamaması durumunda perakende sektörünü bazı zorluklar bekliyor. Bütün bu zorlukları aşıp doğru bir yere varabilmek için markalarımız özellikle şunu talep ediyorlar: 3 aylık kirasız bir dönem istiyor. Çünkü ilk 3 ay ciddi ciro düşüşü tahmin ediliyor. Turizm sektörü ciddi yara aldı. Bu süreci takip eden 1 yıl boyunca da ciro kirası ile devam etmeyi muhataplarından istiyor. Bu muhataplar kim? Hem cadde mağazalarının sahipleri hem de AVM yatırımcıları. Bu koşullara uyulmadığı takdirde mağazalarını tazminatsız ve sorunsuz şekilde kapatmak istiyor. Bir süre de AVM'nin ortak alanlarına ait işletme giderlerinde önemli sorunlarımız vardı. Bunların en kısa zamanda çözülmesi için muhataplarımızla görüşmelerimiz devam ediyor".

BMD Başkanı Sinan Öncel: 'Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor'

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Ekonomi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Ekonomi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor Ekonomi
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ekonomi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek Ekonomi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın Demet Özdemir Safiye Soyman
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Şenol Güneş Bülent Uygun Lionel Messi
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: BMD Başkanı Sinan Öncel: "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:31:42. #1.15#
title