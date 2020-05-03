BMD Başkanı Sinan Öncel: "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor"

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor. Çünkü ilk 3 ay ciddi ciro düşüşü tahmin ediliyor. Turizm sektörü ciddi yara aldı. Bu süreci takip eden 1 yıl boyunca da ciro kirası ile devam etmeyi muhataplarından istiyor" dedi.

11 Mayıs ve 1 Haziran'da AVM'lerin kademeli olarak açılması planlanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu süreçte perakende sektörü için hijyen koşullarının yanında ticari koşullara da dikkat çekti. Öncel, markaların 3 aylık kirasız bir dönem istediğine vurgu yaptı. Ayrıca Öncel, AVM'nin ortak alanlarına ait işletme giderlerinde önemli sorunların olduğunu, bunun çözülmesi için muhataplarla görüşme halinde olduğunu söyledi.

Sinan Öncel, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "18 Mart'ta kapanan perakendeci sektörü, 1 Haziran'da hijyen koşullarla yeniden açılışa hazırlanıyor. Hijyen koşullarının yanında bir de ticari koşullar söz konusu. Bu ticareti koşullar yeni döneme uygun olarak sağlanamaması durumunda perakende sektörünü bazı zorluklar bekliyor. Bütün bu zorlukları aşıp doğru bir yere varabilmek için markalarımız özellikle şunu talep ediyorlar: 3 aylık kirasız bir dönem istiyor. Çünkü ilk 3 ay ciddi ciro düşüşü tahmin ediliyor. Turizm sektörü ciddi yara aldı. Bu süreci takip eden 1 yıl boyunca da ciro kirası ile devam etmeyi muhataplarından istiyor. Bu muhataplar kim? Hem cadde mağazalarının sahipleri hem de AVM yatırımcıları. Bu koşullara uyulmadığı takdirde mağazalarını tazminatsız ve sorunsuz şekilde kapatmak istiyor. Bir süre de AVM'nin ortak alanlarına ait işletme giderlerinde önemli sorunlarımız vardı. Bunların en kısa zamanda çözülmesi için muhataplarımızla görüşmelerimiz devam ediyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA