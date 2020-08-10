BMD Başkanı Öncel: "Ciro artışında AVM'lerde de toparlanma başladı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BMD Başkanı Öncel: "Ciro artışında AVM'lerde de toparlanma başladı"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ciro artışında cadde mağazalarının önde gittiğini, AVM'lerde de toparlanmanın başladığını belirterek, "Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM'lerdeki mağazaların cirolarında da iyileşme var.

BMD Başkanı Öncel:
10.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:24

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ciro artışında cadde mağazalarının önde gittiğini, AVM'lerde de toparlanmanın başladığını belirterek, "Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM'lerdeki mağazaların cirolarında da iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50'nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57'den yüzde 17'ye indi." ifadelerini kullandı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran dernek, üyeleri arasında yaptığı anket çalışmaları ile perakende sektörünün nabzını tutuyor.

BMD'nin temmuz ayı anketine göre, cadde mağazalarının cirolarında hazirana göre hızlı bir artış olurken, AVM mağazalarının cirolarında da toparlanma gözlendi.

Haziranda BMD üyelerinin yüzde 29'u cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzeri ciro elde edebilirken, bu oran temmuzda yüzde 55'e çıktı. AVM mağazalarında yüzde 81'in üzerinde ciro elde eden BMD üyelerinin oranı ise yüzde 7'den yüzde 38'e ulaştı.

"Bayram ve tatilin olumlu etkisi oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, temmuz ayı anketini dernek çatısı altında bulunan 416 markadan 300'ünü bünyesinde barındıran 53'ü hazır giyim, 24'ü ayakkabı olmak üzere toplam 115 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Markaların özellikle cadde mağazalarının cirolarında, temmuz ayında bayram ve tatilin de etkisi ile önemli artış olduğunu belirten Öncel, "Anketin sonuçlarını 3 ana başlıkta değerlendirebiliriz. Birincisi caddelerde mağazası bulunan üyelerimizin yüzde 37'si haziran ayında cirolarının yüzde 50'nin altında kaldığını beyan ederken, bu oran temmuzda yüzde 16'ya geriledi. Cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzerinde ciro elde eden üyelerimizin oranı ise yüzde 29'dan yüzde 55'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

"AVM'lerde de iyileşme var ancak 3 firmadan biri hala yüzde 60 ciroyu tutturamadı"

AVM'lerdeki mağazaların durumuna da değinen Öncel, şunları kaydetti:

"Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM'lerdeki mağazaların cirolarında da bir iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50'nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57'den yüzde 17'ye indi. AVM'lerdeki mağazalarında yüzde 81 ve üzerinde ciroya ulaşan üyelerimizin oranı ise haziranda yüzde 7'de kalırken, temmuz ayında yüzde 38'e ulaştı. Ancak her 3 üyemizden birinin AVM'lerdeki mağazalarında hala cironun yüzde 60'ın üzerine çıkamadığının altını çizmem gerekiyor.

Burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Biz anketlerimizi bir yıl öncenin cirosu üzerinden oranlıyoruz. Üzerine en az yüzde 12 enflasyon farkını da eklediğimizde olması gereken cironun hayli gerisinde kaldığımızı söyleyebilirim."

"Temmuz ayında e-ticaretteki artış hızı geriledi"

Ankette e-ticaretteki aylık değişimi de gözlemlediklerini aktaran Öncel, "Salgın sürecinde çok büyük bir sıçrama yapan e-ticaretin artış hızında temmuzda kısmi bir düşüş dikkati çekiyor. Haziranda e-ticaret cirosunu yüzde 100'ün üzerinde arttırdığını beyan eden üyelerimizin oranının yüzde 69'dan yüzde 53'e gerilediğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ciroların istenen düzeye ulaşamamasında yabancı turist sayısındaki düşüş de etkili"

Sinan Öncel, temmuzdaki toparlanmaya rağmen ciroların istenen düzeye ulaşamamasında yabancı turist sayısındaki düşüşün de etkisi olduğunu vurguladı.

Perakende cirolarında yabancı harcamalarının önemli yeri bulunduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2019'da 1 trilyon TL'lik kartlı harcamanın 82 milyar TL'sinin yabancı kartlarla yapıldığını görüyoruz. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezleri ile İstanbul'da turist ağırlıklı çalışan AVM ve mağazalar var. Bu merkezlerdeki mağazalarda cironun yarıdan fazlası yabancıya satışlardan geliyor. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle turist gelemediği için perakende cirolarına yabancı katkısı ağır darbe aldı. Özellikle turiste satış yapan mağazalarda çok büyük sıkıntı var. 2019'un ikinci çeyreğinde 20,6 milyar TL olan yabancı kartlarla harcama miktarı, bu yılın aynı döneminde 3,6 milyar TL'ye geriledi. 3 ayda 18 milyar TL'lik bir kayıptan söz ediyoruz."

"Kiralamalarda KDV ve stopaj indirimi büyük bir avantaj"

BMD Başkanı Öncel, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de perakendedeki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini ve perakende sektörünün zorlu bir süreçten geçerken kiralamalarda yıl sonuna kadar KDV ve stopaj indiriminin sektör için büyük avantaj olduğunu, giderlerini iyi yöneten firmaların bu dönemi daha rahat atlatacağını aktardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor Güncel
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı 3. Sayfa
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Yüzde 89'luk kesim parti kurması durumunda Muharrem İnce'ye oy vermeyecek
Yüzde 89'luk kesim parti kurması durumunda Muharrem İnce'ye oy vermeyecek
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Aylin Nazlıaka
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: BMD Başkanı Öncel: "Ciro artışında AVM'lerde de toparlanma başladı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 14:51:36. #1.14#
title