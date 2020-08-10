BMD Başkanı Öncel: "Ciro artışında AVM'lerde de toparlanma başladı" Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ciro artışında cadde mağazalarının önde gittiğini, AVM'lerde de toparlanmanın başladığını belirterek, "Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM'lerdeki mağazaların cirolarında da iyileşme var.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ciro artışında cadde mağazalarının önde gittiğini, AVM'lerde de toparlanmanın başladığını belirterek, "Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM'lerdeki mağazaların cirolarında da iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50'nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57'den yüzde 17'ye indi." ifadelerini kullandı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran dernek, üyeleri arasında yaptığı anket çalışmaları ile perakende sektörünün nabzını tutuyor.

BMD'nin temmuz ayı anketine göre, cadde mağazalarının cirolarında hazirana göre hızlı bir artış olurken, AVM mağazalarının cirolarında da toparlanma gözlendi.

Haziranda BMD üyelerinin yüzde 29'u cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzeri ciro elde edebilirken, bu oran temmuzda yüzde 55'e çıktı. AVM mağazalarında yüzde 81'in üzerinde ciro elde eden BMD üyelerinin oranı ise yüzde 7'den yüzde 38'e ulaştı.

"Bayram ve tatilin olumlu etkisi oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, temmuz ayı anketini dernek çatısı altında bulunan 416 markadan 300'ünü bünyesinde barındıran 53'ü hazır giyim, 24'ü ayakkabı olmak üzere toplam 115 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Markaların özellikle cadde mağazalarının cirolarında, temmuz ayında bayram ve tatilin de etkisi ile önemli artış olduğunu belirten Öncel, "Anketin sonuçlarını 3 ana başlıkta değerlendirebiliriz. Birincisi caddelerde mağazası bulunan üyelerimizin yüzde 37'si haziran ayında cirolarının yüzde 50'nin altında kaldığını beyan ederken, bu oran temmuzda yüzde 16'ya geriledi. Cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzerinde ciro elde eden üyelerimizin oranı ise yüzde 29'dan yüzde 55'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

"AVM'lerde de iyileşme var ancak 3 firmadan biri hala yüzde 60 ciroyu tutturamadı"

AVM'lerdeki mağazaların durumuna da değinen Öncel, şunları kaydetti:

"Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM'lerdeki mağazaların cirolarında da bir iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50'nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57'den yüzde 17'ye indi. AVM'lerdeki mağazalarında yüzde 81 ve üzerinde ciroya ulaşan üyelerimizin oranı ise haziranda yüzde 7'de kalırken, temmuz ayında yüzde 38'e ulaştı. Ancak her 3 üyemizden birinin AVM'lerdeki mağazalarında hala cironun yüzde 60'ın üzerine çıkamadığının altını çizmem gerekiyor.

Burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Biz anketlerimizi bir yıl öncenin cirosu üzerinden oranlıyoruz. Üzerine en az yüzde 12 enflasyon farkını da eklediğimizde olması gereken cironun hayli gerisinde kaldığımızı söyleyebilirim."

"Temmuz ayında e-ticaretteki artış hızı geriledi"

Ankette e-ticaretteki aylık değişimi de gözlemlediklerini aktaran Öncel, "Salgın sürecinde çok büyük bir sıçrama yapan e-ticaretin artış hızında temmuzda kısmi bir düşüş dikkati çekiyor. Haziranda e-ticaret cirosunu yüzde 100'ün üzerinde arttırdığını beyan eden üyelerimizin oranının yüzde 69'dan yüzde 53'e gerilediğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ciroların istenen düzeye ulaşamamasında yabancı turist sayısındaki düşüş de etkili"

Sinan Öncel, temmuzdaki toparlanmaya rağmen ciroların istenen düzeye ulaşamamasında yabancı turist sayısındaki düşüşün de etkisi olduğunu vurguladı.

Perakende cirolarında yabancı harcamalarının önemli yeri bulunduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2019'da 1 trilyon TL'lik kartlı harcamanın 82 milyar TL'sinin yabancı kartlarla yapıldığını görüyoruz. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezleri ile İstanbul'da turist ağırlıklı çalışan AVM ve mağazalar var. Bu merkezlerdeki mağazalarda cironun yarıdan fazlası yabancıya satışlardan geliyor. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle turist gelemediği için perakende cirolarına yabancı katkısı ağır darbe aldı. Özellikle turiste satış yapan mağazalarda çok büyük sıkıntı var. 2019'un ikinci çeyreğinde 20,6 milyar TL olan yabancı kartlarla harcama miktarı, bu yılın aynı döneminde 3,6 milyar TL'ye geriledi. 3 ayda 18 milyar TL'lik bir kayıptan söz ediyoruz."

"Kiralamalarda KDV ve stopaj indirimi büyük bir avantaj"

BMD Başkanı Öncel, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de perakendedeki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini ve perakende sektörünün zorlu bir süreçten geçerken kiralamalarda yıl sonuna kadar KDV ve stopaj indiriminin sektör için büyük avantaj olduğunu, giderlerini iyi yöneten firmaların bu dönemi daha rahat atlatacağını aktardı.

Kaynak: AA