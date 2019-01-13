Bmcnin Yeni Üretim ve Teknoloji Üssünde 10 Bin Kişi İstihdam Edilecek

Sakarya'da temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan BMC fabrikası, tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam ve ülke ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katkı sağlayacak.

BMC fabrikasının temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Törende 2 bin 700 çalışanın görev yaptığı İzmir BMC tesislerine canlı bağlantı yapılarak, modernize edilen tesisle ilgili de bilgi alındı. Ayrıca İTÜ test laboratuvarına canlı bağlantı yapılarak, ilk yerli 600 beygir motorun testi yapıldı. İnsansız olarak uzaktan kumandayla görev yapabilecek olan AMAZON 4X4 taktik tekerlekli zırhlı araç ile BMC yeni kamyon ve çekici ailesi Tuğra'nın ilk gösterimi de törende gerçekleştirildi.

1964 yılında kurulan ve bugüne kadar otomotiv ve savunma sanayi araçları alanında ülkenin hizmetine sunduğu ürünlerin yanı sıra 80 ülkeye yaptığı ihracat ile değerli bir marka haline gelen BMC, 2014 yılından bu yana Türkiye ve Katar ülkelerinin stratejik ortaklığında dünya markası olma yolunda yerli ve milli mühendislik ile hızla büyüyerek yoluna devam ediyor. 2014 yılı başında yapılan ihale ile Türkiye ve Katarlı ortakları tarafından satın alınarak ikinci 50 yıllık yolculuğuna başlayan BMC, geçen 5 yıl içerisinde çok önemli başarılar kazandı. BMC, bugün 3 bin çalışanı, askeri zırhlı araç, askeri taktik ve lojistik araç, tank, otobüs, ticari araç, raylı sistem ürünleri, kara ve hava motorları ve şanzıman alanlarında onlarca farklı üründen oluşan bir portföy ile ülkemize ve dünya ülkelerine hizmet veriyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 222 hektar alan üzerine kurulu ve fazlar halinde toplam 500 bin metrekare kapalı alana ulaşacak olan BMC üretim ve teknoloji üssünün temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

10 bin kişiye istihdam sağlanacak

Üretim ve teknoloji üssü tamamlandığında yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam sağlayacak ve ülke ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katma değer üretecek. Bu entegre tesis içerisinde BMC tank fabrikası, BMC zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, BMC ticari araç fabrikası, BMC motor fabrikası, BMC hızlı tren ve metro fabrikasının fazlar halinde inşa edilmesi planlanıyor. Toplam yatırım büyüklüğünün 500 milyon doları aşması bekleniyor. Tesisin bugün temelinin atıldığı birinci faz, yaklaşık 100 bin metrekarelik bölümü kapsıyor ve 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçmesi planlanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA