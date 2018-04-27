Bmc, Savunma Sanayiinde Dünyada İlk 3'e Talip

Savunma sanayii, raylı sistem araçları ve dizel motor üretimi konularındaki 4 projesi ile Süper Teşvik'ten yararlanan BMC, bu kapsamda 1 milyar 887 milyon TL'lik yatırım yapacak. BMC, bu yatırımlarla savunma sanayiinde dünyada da söz sahibi olmayı hedefliyor.