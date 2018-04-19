Bmc İzmir'de Endüstri 4.0'a Geçti

BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu, şirketin İzmir'deki tesislerinin Endüstri 4.0 sürecine uygun olarak modernize edildiğini, Sakarya Karasu'da kurulacak yeni tesisle 2023 yılında 10 bin çalışana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Fuarİzmir'de düzenlenen Busworld Turkey Fuarı'nda BMC'nin 4 yeni modelinin "Şehrin İleri Gelenleri" isimli lansman organizasyonu yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk, ülkenin köklü şirketi BMC'nin kendini ve modellerini yenilediğini, faaliyette bulunduğu tüm alanlarda dünyayla boy ölçüşecek duruma geldiğini söyledi.

Otobüs pazarında geliştirdikleri yeni modellerin uluslararası organizasyonlardan ödüllerle döndüğüne işaret eden Öztürk, son olarak BMC Neocity'nin Busworld Awards 2017 En İyi Tasarım Ödülü'nü aldığına işaret etti.

Şirketin yerlileşme alanındaki programı kapsamında geliştirdiği apron aracının alanında dünyadaki 2 markadan birisi olduğunu kaydeden Öztürk, " Türkiye için kritik önem taşıyan yeni kamyon ailesini de sonbahar aylarında tanıtacağız" dedi.

Yatırım ve istihdam hedefleri

BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu ise toplam 300 bin adet araç üreterek 2018'de 1 milyar dolar ciro hedeflediklerini, 2021'de bunu 5 milyar dolara çıkarabilmek için 685 milyon dolarlık yatırım programı yaptıklarını dile getirdi.

BMC'nin toplam 29 farklı platform üzerine kurulu 80 türev araç üzerinde çalıştığını, halen toplam 2 bin 167 olan çalışanının 709'unun beyaz yakalı olduğunu dile getiren Santırcıoğlu, 2017'de Ar-Ge harcamalarının ciro içindeki payının yüzde 7'ye ulaştığına işaret etti.

Yıl sonunda grubun 3 bin personele erişeceğini aktaran Santırcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"İzmir'deki tesisleri Endüstri 4.0'a uyumlu olarak modernize ettik. Haziran'da kamyonda günde 45, otobüste 6, zırhlı araçlarda 6 eş zamanlı üretim kapasite sahip olacağız. İzmir fabrikasına yaptığımız yatırım 83 milyon doları buldu, 2023'e kadar 150 milyon dolara ulaşacak.

Ancak İzmir fiziksel olarak bize, hayallerimize yetmiyor. Sakarya Karasu'da 227 hektarlık alanda yeni bir tesis kurmak üzere yola çıktık. 2019 sonunda 150 bin, 2023'de 550 bin metrekarede üretim yapacağız. Zırhlı araçlar, paletli ve tekerlerli araçların yanı sıra raylı sistemleri de burada devreye alacağız. 400 milyon dolarlık bu yatırımla 2023'de 10 bin çalışan hedefliyoruz."

Fuarda BMC'nin dizel, CNG ve elektrikli olmak üzere 10 tip aracı tanıtıldı.

Neocity VIP Apron, Neocity 9 metre CNG tam alçak tabanlı otobüs ile Procity 18 metre tam alçak taban körüklü otobüsün dizel ve CNG'li modellerinin ilk kez bu fuarda görücüye çıktığı belirtildi.

Etkinlikte Anadolu Ateşi Grubu da bir dans gösterisi sundu.