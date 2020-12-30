BMC'den TOGG yönetimindeki değişikliklere ilişkin açıklama Açıklaması
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BMC'den TOGG yönetimindeki değişikliklere ilişkin açıklama Açıklaması

30.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:34
BMC'den TOGG yönetimindeki değişikliklere ilişkin açıklama Açıklaması

BMC'den yapılan açıklamada, "Projenin hızlanması ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu'nda tüm üyelerin yoğun mesaisine ihtiyaç duyulması neticesinde Sayın Ethem Sancak ve Sayın Talip Öztürk, şirketin icracı yöneticileri olan Sayın Yasin Öztürk ve Sayın Bülent...

BMC'den yapılan açıklamada, "Projenin hızlanması ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu'nda tüm üyelerin yoğun mesaisine ihtiyaç duyulması neticesinde Sayın Ethem Sancak ve Sayın Talip Öztürk, şirketin icracı yöneticileri olan Sayın Yasin Öztürk ve Sayın Bülent Denkdemir'in hissedarlar adına TOGG Yönetim Kurulu'nda aktif görev almasını uygun görmüşlerdir." denildi.

Açıklamada, BMC'nin, yerli ve milli sanayi ve teknoloji yolculuğunda, Türkiye'nin en önemli projelerinin başında gelen "Türkiye'nin Otomobili" ailesinin 2017 yılındaki kuruluşundan bugüne ortağı ve üyesi olmaktan onur duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, "BMC ana hissedarları olan Sayın Ethem Sancak ve Sayın Talip Öztürk, TOGG'un da Hissedarlar Kurulu, yani 'babayiğitler kurulu'nun doğal üyeleridir. Bu anlamda projeye her türlü maddi ve manevi desteği vermektedirler. Projenin hızlanması ve TOGG Yönetim Kurulu'nda tüm üyelerin yoğun mesaisine ihtiyaç duyulması neticesinde Sayın Ethem Sancak ve Sayın Talip Öztürk; şirketin icracı yöneticileri olan Sayın Yasin Öztürk ve Sayın Bülent Denkdemir'in hissedarlar adına TOGG Yönetim Kurulu'nda aktif görev almasını uygun görmüşlerdir." denildi.

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Bu doğrultuda, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk'ün, TOGG bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in ise TOGG bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün bazı medya organlarında, Sayın Ethem Sancak'ın TOGG'dan istifa haberi ve buna bağlı oluşturulmaya çalışılan birtakım olumsuz spekülasyonları üzülerek gözlemledik ve bu açıklamayı değerli kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissettik. Yönetim Kurulu Başkanımız Ethem Sancak ve tüm hissedar ve yönetim ekibimiz ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Türkiye'nin Otomobili' için projenin diğer kıymetli ortakları ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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