BM Zirvesine katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu - Haberler
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BM Zirvesine katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM Zirvesine katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu Görüşmelerine katılacak lider ve delegelerden aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini isteyecek.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu Görüşmelerine katılacak lider ve delegelerden aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini isteyecek.

New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı BM'ye mektup göndererek, kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp, bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini bildirdi.

BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid de BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olacağını bildirdi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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