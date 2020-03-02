BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz
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BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'ın sınırındaki mülteci akına karşı ve bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu almama kararının hukuksuz olduğunu açıkladı.

02.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:54
BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz

Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 'ın sınırındaki mülteci akınına karşı bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu almama kararının hukuksuz olduğunu açıkladı.


BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, "Ne Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi'nde, ne de AB mülteci yasasında, sığınma başvurularının askıya alınmasını sağlayan yasal bir dayanak bulunuyor" ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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