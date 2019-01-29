BM Yüksek Komiseri Filippo Grandi: "Avrupa Ülkeleri Kim Daha Az Mülteci Kabul Edecek Yarışı Yapıyor"
Avrupa siyasi gündeminin nabzını tutan Uncut Programı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İskoç gazeteci Andrew Neil ile Avrupa'da yaklaşan seçimleri ve göç politikalarını masaya yatırıyor.
Avrupa siyasi gündeminin nabzını tutan Uncut Programı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İskoç gazeteci Andrew Neil ile Avrupa'da yaklaşan seçimleri ve göç politikalarını masaya yatırıyor.
Kaynak: Euronews.com