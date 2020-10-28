BM: Yukarı Karabağ'da çatışmalar nedeniyle 130 binden fazla kişi yerinden edildi
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BM: Yukarı Karabağ'da çatışmalar nedeniyle 130 binden fazla kişi yerinden edildi

28.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:16
BM: Yukarı Karabağ'da çatışmalar nedeniyle 130 binden fazla kişi yerinden edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan ve Azerbaycan arasında Yukarı Karabağ'da devam eden çatışmalarda bir ay içinde 130 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan ve Azerbaycan arasında Yukarı Karabağ'da devam eden çatışmalarda bir ay içinde 130 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, Yukarı Karabağ'da yaşanan çatışmalarda 130 binden fazla kişi yerinden edildi.

76 okul, bir kreş ve bir doğum hastanesinin çatışmalarda zarar gördüğü belirtilen açıklamada, sayısız çocuğun ise günlük roket ve füze saldırıları nedeniyle psikolojik yaralara maruz kaldığına dikkat çekildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı Azerbaycan'ın Berde kenti dahil sivillerin olduğu tüm alanlara yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınadı.

Sivillerin bulunduğu bölgelere saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Dujarric, saldırılara derhal son verilmesi ve insani ateşkes çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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