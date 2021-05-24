BM, yolcu uçağının zorla Belarus'a indirilmesine ilişkin "şeffaf ve bağımsız soruşturma" çağrısında bulundu
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BM, yolcu uçağının zorla Belarus'a indirilmesine ilişkin "şeffaf ve bağımsız soruşturma" çağrısında bulundu

BM, yolcu uçağının zorla Belarus'a indirilmesine ilişkin 'şeffaf ve bağımsız soruşturma' çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belarus yönetiminin bir yolcu uçağını "zorla" başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasına ilişkin "şeffaf ve bağımsız soruşturma yürütülmesi" çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belarus yönetiminin bir yolcu uçağını "zorla" başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasına ilişkin "şeffaf ve bağımsız soruşturma yürütülmesi" çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının zorla indirilerek gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasından "derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Yaşanan "rahatsız edici" bu duruma ilişkin "tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi" çağrısında bulunan Guterres, ilgili tüm tarafların soruşturma için iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Belarus'ta, geçen yıl ağustos ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından kötüye giden insan hakları durumuna da dikkati çeken Guterres, Belaruslu yetkililere insan hakları, ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric ise basın brifinginde gözaltına alınan gazeteci Roman Protasevich'in serbest bırakıldığını görmek istediklerini söyledi.

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e indirilmesi

Atina'dan Vilnius'a seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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