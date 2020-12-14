BM, Yemenli taraflara ikinci yıl dönümünde Stockholm Anlaşması'na uymaları çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BM, Yemenli taraflara ikinci yıl dönümünde Stockholm Anlaşması'na uymaları çağrısı yaptı

14.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:23
BM, Yemenli taraflara ikinci yıl dönümünde Stockholm Anlaşması'na uymaları çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki iç savaşa çözüm için tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getiren Stockholm Anlaşması'nın yıl dönümünde taraflara taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki iç savaşa çözüm için tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getiren Stockholm Anlaşması'nın yıl dönümünde taraflara taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Guterres, yazılı açıklama yaparak, "Tarafları Stockholm'de verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağırıyorum." dedi.

İki yıl önceki diplomatik başarının Yemen'de çatışmalara son vermeye umut olsa da maalesef krize çözüm için yapılması gereken çok fazla şey olduğuna dikkati çeken Guterres, anlaşmanın felaketle sonuçlanacak bir askeri çatışmayı önlediğini ve Yemen'e ticari malların ve milyonlarca Yemenlinin ihtiyaç duyduğu insani yardımların girmesini sağladığını ifade etti.

Taraflara, Yemen'de halihazırdaki vahim durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı da yapan Guterres, Yemenlilerin sadece diyalog yoluyla ülke genelinde ateşkesi temin edip, ekonomik ve insani alanda güven inşa etmeye yönelik önlemler alarak müzakerelere başlayıp siyasi çözüm bulabileceğini vurguladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

KASTAMONU - Kadın akademisyenlerden Türk kadının ilk mitinginin yıl dönümünde sergi
KASTAMONU - Kadın akademisyenlerden Türk kadının ilk mitinginin yıl dönümünde sergi
Tüm kurumların korona mesaisine uymaları istendi
Tüm kurumların korona mesaisine uymaları istendi
ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı
ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim "basit kurallara uyun" çağrısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM, Yemenli taraflara ikinci yıl dönümünde Stockholm Anlaşması'na uymaları çağrısı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 21:32:04. #1.14#
title