BM Yemen Temsilcisi ve Husi Heyeti Sana'dan Ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in eşlik ettiği Husi heyeti, İsveç'teki barış müzakerelerine katılmak üzere Yemen'den yola çıktı.

Uluslararası Sana Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Griffiths ve BM gözetimindeki diyalog görüşmelerine katılacak Husi heyeti, Kuveyt Hava Yolları'na ait uçakla Sana'dan ayrıldı.

Barış müzakerelerinde Husileri temsil edecek heyette yer alan Hamid Asım, herhangi bir değişiklik olmazsa diyalog görüşmelerinin 6 Aralık Perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de başlayacağını açıklamıştı.

Yemen hükumeti, yaklaşık iki hafta önce, ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması için İsveç'te yapılması planlanan müzakerelere katılacağını duyurmuştu.

BM yetkilileri dün müzakereler öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için yaralı 50 Husi'yi Umman'a tahliye ederken, BM tarafından desteklenen esir takası anlaşmasının Husilerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükumeti tarafından da imzalandığı açıklanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaralı Husilerin tahliye işlemi, geçen eylül ayı başındaki müzakereleri aksatan nedenlerden biriydi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, yaralıların tahliyesi konusunu kabul etmemesi üzerine Husi yönetimi, Cenevre'deki görüşmelere katılmayı reddetmişti.



Müzakerelere hazırlık kapsamında, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün, İsveç'teki müzakerelere katılacak Husi heyete eşlik etmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gelmişti.