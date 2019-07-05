BM Yemen Temsilcisi ile Umman Dışişleri Bakanı "Yemen krizini" görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile Yemen krizinin çözümü konusundaki çabaları görüştü.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması için çıktığı tur kapsamında Umman'a gelen BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen ile bölge ülkelerde güvenlik ve istikrarı sağlayacak siyasi bir çözüme ulaşılması yönündeki çalışmalar ve BM ile uluslararası toplumun Yemenli tarafları destekleme çabaları ele alındı.

Griffiths salı günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş ve BAE Devlet Bakanı Rim el-Haşimi ile başkent Abdu Dabi'de bir araya gelmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 28 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Yemen'deki barış sürecinde ilerleme kaydetme çabalarını sürdürme amacıyla Rusya, BAE ve Umman'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA