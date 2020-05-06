BM Yemen Temsilcisi: "Güney Geçiş Konseyi, siyasi çözümün parçası olmalı"
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BM Yemen Temsilcisi: "Güney Geçiş Konseyi, siyasi çözümün parçası olmalı"

BM Yemen Temsilcisi:
06.05.2020 23:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:54

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), siyasi çözümün parçası olması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), siyasi çözümün parçası olması gerektiğini söyledi.

Griffith, Londra'dan yayın yapan Al Araby televizyon kanalına Yemen'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yemen hükümetinin ülke genelinde elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Griffith, ülkede sağlanacak istikrarın bölgenin çıkarına olduğunu söyledi.

Kendisinin, kapsamlı ateşkes için çalıştığını ve siyasi çözüm olmadan ateşkesin devam edemeyeceğini dile getiren Griffith, "GGK, Yemen'deki siyasi çözümün bir parçası olmalı." dedi.

Ülkenin güneyindeki illerin durumuyla ilgili ise Griffith, BM'nin Riyad Anlaşması'nın en kısa zamanda uygulanmasından yana olduğunu vurguladı.

Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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