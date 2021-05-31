BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Husilerin lideriyle görüştü
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BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Husilerin lideriyle görüştü

BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Husilerin lideriyle görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, başkent Sana'ya gelmesinin ardından Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, başkent Sana'ya gelmesinin ardından Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldi.

İran destekli Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, Griffiths ile Husi arasında bir toplantı düzenlendi.

Görüşmede Husi lider, Yemen'deki insani krizin siyasi ve askeri boyutlardan ayrı tutulması gerektiğini belirterek insani krizin çözülmesinin diğer dosyalara bir giriş kapısı konumunda olduğunu aktardı.

Haberde, toplantının detaylarına ve nerede yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklara göre, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, bir yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez dün Husilerin kontrolündeki Yemen başkenti Sana'ya ulaştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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