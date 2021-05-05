BM Yemen Temsilcisi Griffiths: "Bir anlaşmaya varılması konusunda olmak istediğimiz noktada değiliz"
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BM Yemen Temsilcisi Griffiths: "Bir anlaşmaya varılması konusunda olmak istediğimiz noktada değiliz"

BM Yemen Temsilcisi Griffiths: 'Bir anlaşmaya varılması konusunda olmak istediğimiz noktada değiliz'
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülkede taraflar arasında bir anlaşmaya varılması konusunda "olmak istedikleri yerde olmadıklarını" belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülkede taraflar arasında bir anlaşmaya varılması konusunda "olmak istedikleri yerde olmadıklarını" belirtti.

Yemen kriziyle ilgili Suudi Arabistan ve Umman'da bir hafta süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada Griffiths, duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Griffiths, Yemenli yetkililerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası isimlerle yapılan görüşmelerin, Husilerin bir yıldan fazladır Marib'e yönelik saldırılarını durdurmak da dahil olmak üzere Yemen'de sivillerin hayatını tehdit eden riskleri azaltmak amacıyla ülke çapında ateşkese varılması çerçevesinde geliştiğini kaydetti.

BM Temsilcisi, ülkenin batısındaki Hudeyde limanlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve kötüleşen insani durumu hafifletmek için Sana Havalimanı'nın açılması yönündeki çabalarının da devam ettiğini belirtti.

Bu uygulamaların, Yemen'deki çatışmaları sona erdirmek ve herkesin yer aldığı siyasi bir süreci yeniden başlatmak için elverişli bir ortam sağlayacağına dikkati çeken Griffiths, bu konularla ilgili tartışmaların bir yıldan fazladır devam ettiğini ve uluslararası toplumun bu sürece tam destek verdiğini anımsattı.

Griffiths, "Ancak Yemen'de bir anlaşmaya varılması konusunda olmak istediğimiz noktada değiliz. Savaş acımasızca devam etti ve sivillerin büyük acılar çekmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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