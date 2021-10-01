BM: Yemen riyalindeki değer kaybı milyonlarca kişiyi gıdadan mahrum bırakıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM: Yemen riyalindeki değer kaybı milyonlarca kişiyi gıdadan mahrum bırakıyor

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
BM: Yemen riyalindeki değer kaybı milyonlarca kişiyi gıdadan mahrum bırakıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yerel para biriminde yaşanan büyük değer kaybı nedeniyle milyonlarca kişinin gıda masraflarını karşılayamayacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yerel para biriminde yaşanan büyük değer kaybı nedeniyle milyonlarca kişinin gıda masraflarını karşılayamayacağı uyarısında bulundu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, son dönemde yerel para biriminde görülen rekor seviyedeki değer kaybının olumsuz etkilerine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Yemen'in (hükümetin kontrolü altındaki) güney kesimlerinde yerel para biriminin değer kaybetmesi gıda güvensizliğini artırıyor. Milyonlarca insan gıda masraflarını karşılayamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemen riyalini istikrara kavuşturmak ve daha fazla değer kaybetmesini engellemek için ülke ekonomisinin acilen desteklenmeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Yemen'deki ekonomik durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1200 riyale kadar yükseldi.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Balotelli Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BM: Yemen riyalindeki değer kaybı milyonlarca kişiyi gıdadan mahrum bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:34:53. #1.17#