BM Yemen Özel Temsilcisi "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma" uzlaşısından memnun
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BM Yemen Özel Temsilcisi "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma" uzlaşısından memnun

Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma" konusunda uzlaşması memnuniyetle karşıladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi
29.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 04:31

Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma" konusunda uzlaşması memnuniyetle karşıladı.

Griffiths Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen hükümeti ile GGK arasındaki Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma konusunda uzlaşmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BM yetkilisi ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'deki anlaşmazlığı çözme yolunda kritik bir adım olan bu anlaşmada önemli bir rol oynadığına da vurgu yaptı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın daha önce bir yetkiliye dayandırdığı haberde, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunulduğu belirtilmişti.

Bunun akabinde GGK sözcüsü Nizar Heysem Twitter hesabından, "Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nı hayata geçirme olanağı sunmak için özerk yönetimden vazgeçtiğini" duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamış, Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek emniyet müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması'na göre yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Kaynak: AA

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