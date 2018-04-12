BM Yemen Özel Temsilcisi'nin Diyalog Görüşmelerini Canlandırma Turları

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'da Yemen meşru hükümetine destek veren siyasi parti liderleriyle görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, BM Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen'de bir buçuk yılı aşkın süredir duran diyalog görüşmelerini yeniden başlatmak için bölge ülkelerine düzenlediği tur kapsamında meşru hükümete destek veren siyasi parti liderleriyle bir araya geldi.

Yemen'de sürdürülebilir barışın gerçekleşmesi için sarf edilen çabaları desteklediklerini ifade eden parti liderleri, Griffiths'in "savaşı durdurma ve siyasi süreci yeniden başlatma görevinde başarılı olmasını" umduklarını dile getirdi.

Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını, "barış çabaları konusunda ciddi olmadığının bir göstergesi" şeklinde değerlendiren liderler, Griffiths'ten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Yemen'le ilgili kararlarının uygulanması için çaba sarf etmesini istedi.

BM Özel Temsilcisi Griffiths'in, nisan ayı ortasında BMGK'de Yemen'le ilgili brifing vermek üzere New York'a geçmesi bekleniyor.

Yemenli taraflar arasında diyalog görüşmelerini yeniden başlatmak için bölge ülkelerini ziyaret eden BM Özel Temsilcisi Griffiths, Riyad (Suudi Arabistan), Sana (Yemen), Maskat (Umman), Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri) ve son olarak tekrar Riyad'a ziyaretler düzenlemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt'te yapılan 3 turun ardından bir buçuk yıldan fazla sekteye uğramıştı.