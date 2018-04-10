BM Yemen Özel Temsilcisi'nin Diyalog Görüşmelerini Canlandırma Turları

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü belirtildi.



BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Yemen'de bir buçuk yılı aşkın süredir duran diyalog görüşmelerini yeniden başlatmak için bölge ülkelerini ziyaret eden BM Özel Temsilcisi Griffiths, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye geldi.



Griffiths, başkentte BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile bir araya gelerek, Yemen'deki son gelişmeleri ve krizin çözümü için sarf edilen çabaları görüştü.



Dışişleri Bakanı Al Nahyan, ülkesinin BM Özel Temsilcisi'nin siyasi çözüme ulaşmak için sarf ettiği çabalara destek verdiğini belirtti.



Al Nahyan, BAE'nin Yemen'e ve halkına destek konusundaki tutumunun sabit olduğunu kaydetti.



Griffiths de BAE'nin Yemen'de istikrarın tesisi için üstlendiği rolün önemli olduğunu dile getirdi.



Sana, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret eden Griffiths, Pazar günü Abu Dabi'ye gelmişti.



Yemen'de Husilere karşı meşru yönetime destek için oluşturulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ikinci büyük ülkesi BAE, Yemen konusunda bölgesel aktörlerden biri sayılıyor.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt'te yapılan 3 turun ardından bir buçuk yılı aşkın süre sekteye uğramıştı.