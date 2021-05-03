BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths: "Yemen'de basın özgürlüğü alanı giderek daralıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de basının özgürlük alanının giderek daraldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de basının özgürlük alanının giderek daraldığını belirtti.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle Twitter hesabından açıklama yapan Griffiths, Yemen'deki gazetecilerin, görevlerini yerine getirirken büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

"Yemen'de basın özgürlüğü alanı giderek daralıyor." diyen Griffiths, Yemen'deki tüm tarafları, gazeteciler ile ailelerini kötü muameleye karşı korumaya çağırdı.

Yemen'de geçen yıl 143 ihlal işlendi

Aralarında Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemenli Gazeteciler Ulusal Örgütü (Sada) ve Yemen Medya Özgürlüğü Gözlemevi'nin (YMFO) olduğu 22 insan hakları kuruluşu tarafından, Yemen'de gazetecilere yönelik işlenen ihlallerle ilgili ortak yazılı açıklama yapıldı.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle her yıl basın hürriyetinde korkutucu bir gerileme yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, 2020 yılında gazetecilere yönelik 143 ihlal işlendiği, bunlardan 3'ünün öldürme vakası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yemenli 10 gazetecinin 5 yıldır tutukluluk halinin devam ettiği, bunlardan 4'ünün Nisan 2020'de Husiler tarafından idama mahkum edildiği dile getirildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu