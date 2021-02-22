BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen'de Husilerle esir takası görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyledi
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BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen'de Husilerle esir takası görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyledi

22.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:05
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen'de Husilerle esir takası görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasındaki esir değişimi görüşmelerinin herhangi bir gelişme kaydedilmeden sonlandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasındaki esir değişimi görüşmelerinin herhangi bir gelişme kaydedilmeden sonlandığını bildirdi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 24 Ocak'ta başlayan esir takası görüşmeleri dün sona erdi.

Griffiths, görüşmelerin son turunda ilerleme kaydedilemediğini ve tarafların esirleri serbest bırakmayı kabul etmediğini belirtti.

Tarafları, mutabık kalınan konuların uygulanması ve daha fazla tutukluyu serbest bırakmak için gerekli düzenlemeleri artırma konusunda çalışmaya çağıran Griffiths, Amman'daki görüşmelerin Eylül 2020'de İsviçre'de 1056 tutuklunun serbest bırakılmasıyla sonuçlanan görüşmeler gibi başarıya ulaşamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını kaydetti.

Griffiths, "tüm hasta, yaralı, yaşlı ve çocuk tutukluların yanı sıra kadınlar ve gazeteciler de dahil olmak üzere tutuklu sivillerin koşulsuz salıverilmesi" çağrılarını tekrarladı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Amman'da bir araya gelmişti.

Birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1050'den fazla mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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