BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten Yemen'deki taraflara barış için çaba sarf etmeleri çağrısı
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BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten Yemen'deki taraflara barış için çaba sarf etmeleri çağrısı

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten Yemen'deki taraflara barış için çaba sarf etmeleri çağrısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki taraflara silahları susturmaları ve sürdürülebilir barışı sağlamak için çaba sarf etme çağırısı yaptı.

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BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki taraflara silahları susturmaları ve sürdürülebilir barışı sağlamak için çaba sarf etme çağırısı yaptı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Ramazan ayı münasebetiyle yayımladığı mesajında, Yemen halkına barış dolu ve bereketli bir Ramazan geçirmeleri dileğinde bulundu.

Ramazan ayının bir arada bulunma, başkalarının çektiği sıkıntıyı düşünme ve anlaşmazlıkların üstesinden gelme ayı olduğunu kaydeden Griffiths, "Yemen hala zor zamanlardan geçiyor. Ramazan bize sabrı, sebatı ve duyguları paylaşmayı öğretiyor." dedi.

Yemen'deki taraflara barış çağrısı yapan Griffiths, "Tarafları, Yemenlilerin bu ayı güven içinde geçirmeleri için silahları susturmaya ve Yemenlilerin arzuladığı sürdürülebilir barışı sağlamak için her türlü çabayı göstermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

BM'ye göre dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaşta şu ana kadar 233 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i hayatta kalmak için yardıma muhtaç hale geldi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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