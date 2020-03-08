BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten "Marib'in çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten "Marib'in çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı - Haber
Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Marib, Güncel

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten "Marib'in çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülke içinde göç eden binlerce Yemenlinin sığınağı Marib kentinin, çatışmalardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

08.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:48
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülke içinde göç eden binlerce Yemenlinin sığınağı Marib kentinin, çatışmalardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

Marib'de, aşiret şeyhleri, sivil toplum kuruluşları ve ülkedeki iç göçmenlerle bir araya gelen Griffiths, görüşmelerin ardından açıklama yaptı.

Griffiths, Marib'i, bölge halkını ve sıkıntılarını dinlemek, bu sıkıntıları dünyaya duyurmak için ziyaret ettiğini söyledi.

Marib kentinin, ülkede çatışmaların patlak vermesinden bu yana yüz binlerce Yemenli sığınmacıyı kabul ettiğine dikkati çeken Griffiths, geçen hafta bini aşkın ailenin, El-Cevf ilindeki savaştan kaçarak kente geldiğini hatırlattı.

Griffiths, "Marib'in çatışmalardan uzak tutulmaya devam edilmesi, Yemenliler için bir sığınma yeri olarak kalması, kalkınma ve refah yolundaki ilerleyişini sürdürmesi gerektiğini" vurguladı.

Yemen'in tekrar geniş kapsamlı bir çatışmaya ve insanlık trajedisine sürüklenmesini önlemenin tek yolunun sükunetin yeniden sağlanmasına bağlı olduğuna değinen Griffiths, "Bunun zamanı geldi. Bunu gerçekleştirmek için taraflarla birlikte çalışacağım. Yemen artık bekleyemez." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'le bir araya gelen Griffiths, dün Marib'e geçmişti.

Husiler, geçen hafta Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan ve bölgedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz eden Cevf ilinin merkezi El-Hazm kentini ele geçirdiklerini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Cevf sakinlerinden çok sayıda aile, komşu kent Marib'e sığınmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar James Jeffrey Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Demet Akalın Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Can Berkay Şahin Emre Belözoğlu Arda Kardeşler Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten "Marib'in çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:26:22. #1.15#