BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Husilerin Marib ilinde saldırgan faaliyetlere yeniden başlamasından endişeli

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib ilinde saldırgan faaliyetlere yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Griffiths, "Özellikle de Yemen'deki savaşı sona erdirmek ve siyasi süreci yeniden başlatmak için yürütülen diplomatik çabaların ivme kazandığı bir zamanda Husilerin Marib ilindeki saldırgan faaliyetlere yeniden başlamasından çok endişeliyim." ifadesini kullandı.

Griffiths, Yemen'de çatışmaları kalıcı olarak sonlandırmanın tek yolunun, halkın beklentilerini karşılayacak siyasi müzakere olduğunu aktardı.

Yemen Savunma Bakanlığından 7 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Marib iline balistik füze atması sonucu 3 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci