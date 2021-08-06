BM Yemen Özel Temsilciliğine, İsveçli diplomat Hans Grundberg getirildi
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BM Yemen Özel Temsilciliğine, İsveçli diplomat Hans Grundberg getirildi

BM Yemen Özel Temsilciliğine, İsveçli diplomat Hans Grundberg getirildi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliğine, İsveçli diplomat Hans Grundberg atandı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliğine, İsveçli diplomat Hans Grundberg atandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Grundberg'in, İngiliz diplomat Martin Griffiths'in yerini alacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin 2019 yılından beri Yemen Büyükelçisi olan İsveçli diplomat Grundberg, Mısır ve Kudüs'te de görev yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 6 yıldan fazla süren çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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