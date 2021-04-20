BM: Yemen'in Marib ilindeki çatışmalarda nisanın ilk yarısında en az 14 sivil yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneydoğusundaki Marib ilinde tırmanan çatışmalarda nisan ayının ilk yarısında 14 en az sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneydoğusundaki Marib ilinde tırmanan çatışmalarda nisan ayının ilk yarısında 14 en az sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada çatışmaların devam ettiği ülkede sivillerin hayatının hala tehlikede olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Sivil Etkiyi İzleme Projesi (CIMP), Marib ilinde nisan ayının ilk yarısında yaşanan çatışmalarda en az 14 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Marib'in batısında yer alan Sarvah ilçesindeki saldırı eylemleri başta olmak üzere ilin ön cephelerinde çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, şubat ayının ilk günlerinden bu yana tırmanan şiddet eylemlerinin büyük bir göç dalgasına neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca devam eden çatışmalar nedeniyle sivil kayıpların ve yerlerinden edilenlerin net sayısına ilişkin detaylı bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Yemen'de son dönemde ordu güçleri ve Husiler arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Marib kenti, Hadramevt, El-Cevf, El-Beyda ve başkent Sana arasında bir bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor. Marib ayrıca petrol ve gaz rezervlerinin yanı sıra kentte bulunan baraj nedeniyle önemli su kaynaklarına sahip.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy