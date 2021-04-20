BM: Yemen'in Marib ilindeki çatışmalarda nisanın ilk yarısında en az 14 sivil yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM: Yemen'in Marib ilindeki çatışmalarda nisanın ilk yarısında en az 14 sivil yaşamını yitirdi

BM: Yemen'in Marib ilindeki çatışmalarda nisanın ilk yarısında en az 14 sivil yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneydoğusundaki Marib ilinde tırmanan çatışmalarda nisan ayının ilk yarısında 14 en az sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneydoğusundaki Marib ilinde tırmanan çatışmalarda nisan ayının ilk yarısında 14 en az sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada çatışmaların devam ettiği ülkede sivillerin hayatının hala tehlikede olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Sivil Etkiyi İzleme Projesi (CIMP), Marib ilinde nisan ayının ilk yarısında yaşanan çatışmalarda en az 14 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Marib'in batısında yer alan Sarvah ilçesindeki saldırı eylemleri başta olmak üzere ilin ön cephelerinde çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, şubat ayının ilk günlerinden bu yana tırmanan şiddet eylemlerinin büyük bir göç dalgasına neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca devam eden çatışmalar nedeniyle sivil kayıpların ve yerlerinden edilenlerin net sayısına ilişkin detaylı bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Yemen'de son dönemde ordu güçleri ve Husiler arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Marib kenti, Hadramevt, El-Cevf, El-Beyda ve başkent Sana arasında bir bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor. Marib ayrıca petrol ve gaz rezervlerinin yanı sıra kentte bulunan baraj nedeniyle önemli su kaynaklarına sahip.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
İki kişinin ölümüne neden olan sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme başlatıldı
İki kişinin ölümüne neden olan sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BM: Yemen'in Marib ilindeki çatışmalarda nisanın ilk yarısında en az 14 sivil yaşamını yitirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:51:59. #1.14#

title