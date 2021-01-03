BM: Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetin tırmandırılmasını engellemeye çalışıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BM: Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetin tırmandırılmasını engellemeye çalışıyoruz

03.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:12
BM: Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetin tırmandırılmasını engellemeye çalışıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde'de askeri durumu izlediklerini ve kentte şiddetin tırmandırılmasını önlemek için çalıştıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde'de askeri durumu izlediklerini ve kentte şiddetin tırmandırılmasını önlemek için çalıştıklarını belirtti.

Husilerin "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde Limanı yakınlarına iki hava saldırısı düzenlediğini" duyurmasının ardından, BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam Hudeyde Limanı yakınlarında duyulan patlamalarla zirveye çıkan hava saldırıları haberlerini endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kentte ateşkes ihlallerinin, hava saldırılarının ve sivil kayıpların arttığına işaret edilen açıklamada, Hudeyde'deki durumu yakından takip ettikleri ve şiddetin daha fazla tırmandırılmasını önlemek için çalıştıkları aktarıldı.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada da Hudeyde'deki keyfi saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu.

OCHA Ofisi Koordinatörü Ali Rıza Kureyşi, "Ayrım gözetmeyen, gerekçesiz bu saldırılarda sivillerin öldürülmeye devam edilmesi kabul edilemez. Çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılar son aylarda arttı." ifadelerini kullandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda dün akşam yayınlanan haberde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hudeyde Limanı yakınlarına iki hava saldırısı düzenlediği ve bunun Stockholm Anlaşması'nın ihlali olduğu belirtilmişti.

Yemen krizi ve Stockholm Anlaşması

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili maddeler içeren 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçememişti.

Hudeyde'nin merkezi Husilerin kontrolünde bulunurken, kentin güney ve doğu girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mehmet Nuri Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Burak Özçivit Cengiz Kurtoğlu
Spor Can Bartu Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Antalyaspor Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM: Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetin tırmandırılmasını engellemeye çalışıyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 19:17:31. #1.15#
title