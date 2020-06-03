BM, Yemen için gereken 2,4 milyar dolar insani yardım fonunu toplayamadı
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BM, Yemen için gereken 2,4 milyar dolar insani yardım fonunu toplayamadı

NEW Birleşmiş Milletler'in (BM), dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için düzenlediği konferansta, sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verildi.

BM, Yemen için gereken 2,4 milyar dolar insani yardım fonunu toplayamadı
03.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:55

NEW Birleşmiş Milletler'in (BM), dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için düzenlediği konferansta, sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Yemen için yeterli fon sağlanamazsa 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde kapanacak." uyarısında bulundu.

Yemen'de "zamana karşı yarışıldığı" uyarısı da yapan Guterres, iç savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, Aden kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin oranının çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Buna karşın Yemen için 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için düzenlenen konferansta sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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