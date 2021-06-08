BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu

BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Yemen İnsani Yardım Fonu, Yemen'deki özel ihtiyaç sahipleri ve iç göçmenlere 50 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Yemen İnsani Yardım Fonu, Yemen'deki özel ihtiyaç sahipleri ve iç göçmenlere 50 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Fonun Twitter hesabından yapılan açıklamada, bağışçıların cömert katkıları sayesinde Yemen İnsani Yardım Fonu'nun Yemen'deki acil durum için 50 milyon dolar tahsis ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yardımdan birinci derecede engelliler, azınlık grupları, kadınlar, özel ihtiyaçları olan çocuklar ve iç göçmenlerin faydalanacağı aktarıldı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 doza ulaştı
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Kripto para piyasalarında dalga boyu yükseliyor
Kripto para piyasalarında dalga boyu yükseliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 19:42:44. #1.13#

title