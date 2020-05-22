BM: Yemen'deki sağlık sistemi çöktü Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pek çok ülkeden daha ölümcül seyredebileceği, ülkedeki sağlık sisteminin çökmüş olabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pek çok ülkeden daha ölümcül seyredebileceği, ülkedeki sağlık sisteminin çökmüş olabileceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, iç savaşın sarmalındaki Yemen'e ilişkin endişe verici açıklamalar yaptı.

Sözcü Laerke, yetkililerin Dünya Sağlık Örgütüne 184 Kovid-19 vakası ve 30 ölü bildirdiğini belirterek, "Gerçek vaka sayısı kesinlikle çok daha fazla. Kovid-19 salgını, zaten dünyanın en büyük krizinin yaşandığı Yemen'deki insani krizi ciddi şekilde şiddetlendiriyor. Epidemiyoloji uzmanları virüsün diğer birçok ülkeden daha hızlı, daha geniş ve daha ölümcül sonuçlarla yayılabileceğini tahmin ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki sağlık kurumlarının sadece yarısının tam olarak faaliyet gösterdiğini aktaran Laerke, Yemen'deki sağlık sisteminin Kovid-19 tehdidine karşı yardıma ihtiyaç duyduğunu, testlerin de yetersiz kaldığını ifade etti.

"Sağlık sistemi aslında çöktü"

Laerke, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliği ve maaşlarının zamanında ödenememesi nedeniyle "sağlık sisteminin çöktüğünü" vurguladı.

Yemen'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının kendilerine aktardığı bilgilerden bahseden Laerke, "Onlardan duyduklarımıza göre Yemen şu an gerçekten (çöküşün) eşiğinde. Durum son derece endişe verici. Sağlık sisteminin aslında çöktüğünden bahsediyorlar." diye konuştu.

Laerke, Yemen'deki tüm insani yardım operasyonlarının finansmanının her zamankinden daha acil olduğunun altını çizerek, yıl sonuna kadar 2 milyar dolar fona ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

Yemen'deki gelişmeler

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle GGK'ya bağlı milisler arasında da çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA