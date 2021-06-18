BM, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a 2021 başından beri 159 saldırı düzenlediğini açıkladı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Yemen'deki İran destekli Husilerin 2021 başından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 159 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Yemen'deki İran destekli Husilerin 2021 başından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 159 saldırı düzenlediğini bildirdi.

OHCHR Sözcüsü Liz Throssell yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının son haftalarda daha az yoğunlukta olsa da devam ettiğini ifade etti.

Throssell, Husilerin 2021 Ocak ayından itibaren Suudi Arabistan'a 128'i insansız hava aracı (İHA) ve 31'i balistik füzeyle olmak üzere toplam 159 saldırı gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Husilerin söz konusu saldırılarının büyük bir kısmının askeri hedeflere yönelik olduğunu kaydeden Throssell, sivil havaalanları, sanayi tesisleri ve sivillerin yaşadığı bölgelerdeki alt yapının da hedef alındığını kaydetti.

Throssell, taraflardan kontrolleri altındaki sivillerin saldırılardan etkilenmemesi için mümkün olan tüm önlemleri almalarını talep etti.

Çatışmanın ancak siyasi çözümle sonlandırılabileceğini belirten Throssell, taraflara müzakere masasına dönme ve ülke çapında bir ateşkes konusunda anlaşmaları çağrısında bulundu.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz