BM: Yemen'de Husiler Hudeyde Limanı gelirlerine el koyuyor Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı gelirlerinden memurların maaşı için ayrılan fonu geri çektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı gelirlerinden memurların maaşı için ayrılan fonu geri çektiğini söyledi.

Griffiths, BM Haberleri sitesine verdiği röportajda, Husilerin daha önce varılan anlaşma uyarınca toplanan paraları bu yılın başında tek taraflı bir şekilde geri çektiğini ifade etti.

Bu nedenle memurların maaşının ödenmesi için öngörülen sistemin şu an işlemediğini belirten Griffiths, Husilerin el koyduğu paranın miktarı hakkında bilgi vermedi.

Geçici önlemlerin askıya alınması ve yakıt taşıyan gemilerin geçişini durdurma konusunda düzenleme yaptıklarını aktaran Griffiths, soruna acilen çözüm bulunması için taraflarla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

BM öncülüğünde 2019'da Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Hudeyde kenti ve diğer bölgelerdeki memurların maaşlarının ödenmesi için Merkez Bankasına aktarılması konusunda düzenleme yapılmıştı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 29 Haziran'da, Griffiths'i Husilerin Hudeyde'deki gelirleri yağmalamasına göz yummakla suçlamıştı.

Yemen hükümeti, mayıs ayında İran destekli Husilerin, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerden 58 milyon dolardan fazlasını yağmaladığını açıklamıştı.

Yemen hükümeti, memur maaşlarının ödenmesine tahsis edilen gümrük gelirlerinin ve resmi vergilerin Husiler tarafından Merkez Bankasındaki özel hesaba aktarılması şartıyla yakıt gemilerinin, Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'ndan giriş yapmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA