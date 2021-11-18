BM, Yemen'de gözaltına alınan 2 personelinin serbest bırakılması çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Yemen'de herhangi bir gerekçe ya da suçlama olmaksızın gözaltına alınan 2 personelinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Yemen'in Sana kentinde BM çalışanı 2 kişinin Husiler tarafından gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Kasım başlarında herhangi bir gerekçe ya da suçlama olmaksızın gözaltına alınan 2 BM personelinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Dujarric, çalışanlarının aileleri ve BM ile iletişim kurmasına da izin verilmediğini söyledi.

Dujarric, Husilerin 2 BM çalışanının serbest bırakılacağına dair geçen hafta güvence vermesine rağmen personellerinin hala serbest bırakılmadığını ifade etti.

Sözcü Dujarric, geçen hafta Hudeyde'de ise yerel güvenlik güçlerine mensup 10 kişinin yargısız infaz edilmesini kınayarak, uluslararası insan haklarını ihlal eden bu infazların soruşturulması ve faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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