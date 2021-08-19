BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik
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BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik

BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), 2021 yılında Yemenlilere insani yardım için gerekli finansmanın yarısının bile karşılanmadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2021 yılında Yemenlilere insani yardım için gerekli finansmanın yarısının bile karşılanmadığını bildirdi.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM, 2021 yılında, Yemen'de 16 milyon insanı kurtarmak amacıyla hazırlanan yardım planı için 3,8 milyar dolar olarak hesaplanan gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildi." ifadesine yer verildi.

Yemen'de bu yıl 20 milyondan fazla kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç hale geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkedeki çatışmalar ve doğal afetlerin, insani yardım kuruluşlarının çalışmaları önünde engel teşkil ettiği, bu nedenle de yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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