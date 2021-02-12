BM: Yemen'de 400 bin çocuk bu yıl açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya
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BM: Yemen'de 400 bin çocuk bu yıl açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

12.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:26
BM: Yemen'de 400 bin çocuk bu yıl açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

NEW Birleşmiş Milletler (BM), insani krizin yaşandığı Yemen'de bu yıl içinde 5 yaşının altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), insani krizin yaşandığı Yemen'de bu yıl içinde 5 yaşının altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM çatısı altındaki Dünya Gıda Programı, Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki insani krizle ilgili olarak hazırladıkları ortak raporu yayımladı.

Ülkedeki açlık tehlikesinin tırmandığına dikkati çeken ve donör ülkelere vadettikleri yardımları daha hızlı yapmaları çağrısında bulunan BM kurumları, sadece çocukların değil, hamile ve çocuklu kadınların da ciddi şekilde yetersiz beslendiklerini kaydetti.

Raporda 2,3 milyon çocuğun ciddi düzeyde açlıkla yüzleştiği ve bunlardan 400 bininin "akut yetersiz beslenme" nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yemen'deki insani yardım programlarının yeterince fonksiyonel işlemediğine dikkati çeken Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, "Bu rakamlar sadece Yemen'e yardım çağrısı için bir çığlık. Bu ülkede her yetersiz beslenen çocuk aynı zamanda kurtulmaya çalışan bir aile demek." ifadelerini kullandı.

Rapora göre 2020 yılında Yemen'de faaliyet gösteren insani yardım programları, ihtiyaç duyulan 3,4 milyar dolarlık yardımın sadece 1,9 milyar dolarını temin edebildi.

BM raporlarına göre, Yemen'de yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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