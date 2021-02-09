BM'ye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesetlerinin yakılmasının durdurulması çağrısı yapıldı

İngiltere'nin en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyi (MCB), Birleşmiş Milletleri (BM), Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen Müslümanların cesetlerinin yakılması uygulamasını durdurmaya çağırdı.

MCB'den yapılan açıklamada, Sri Lanka hükümetinin Kovid-19 nedeniyle ölenlerin yakılmasına ilişkin kararını devam ettirmesi nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyi'ne şikayette bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MCB Genel Sekreteri Zara Muhammed, Sri Lanka hükümetinin cesetleri yakma kararından derin endişe duyduklarını ve "böylesi adaletsiz ve ayrımcı" bir uygulamaya dünyanın hiçbir yerinde rastlanmadığını kaydetti.

Muhammed, Sri Lanka hükümetinin bu kararı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyeleri doğrultusunda değiştirmesini beklediklerini ifade etti.

MCB'nin avukatı Tayab Ali, Sri Lanka'da Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasının, din özgürlüğünün ve uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Ali, "Sri Lanka makamları hiç bir gerekçe göstermeden DSÖ'nün tavsiyelerini ihlal etti. BM İnsan Hakları Komitesi'nin bu konu ile ilgili şikayetler üzerine, cesetlerin yakılmasının durdurulması için derhal harekete geçeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar