BM'ye göre Gine'de darbeden sonraki sürece halk karar vermeli - Haberler
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BM'ye göre Gine'de darbeden sonraki sürece halk karar vermeli

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
BM'ye göre Gine'de darbeden sonraki sürece halk karar vermeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, Gine'de darbe sonrası geçiş sürecinin süresine halkın karar vermesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, Gine'de darbe sonrası geçiş sürecinin süresine halkın karar vermesi gerektiğini söyledi.

Başkent Konakri'de bulunan Annadif, Gine'de 5 Eylül'deki darbenin ardından oluşturulacak geçiş sürecine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

BM'nin geçiş sürecinin süresi konusunda herhangi bir şartı olmadığının altını çizen Annadif, buna Ginelilerin kendisinin karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Annadif, darbeden bu yana asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de görüştüğünü ve Conde'nin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Darbenin arkasındaki isim ve askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) lideri Mamady Doumbouya ile de bir araya gelen Annadif, görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.

Mahamat Saleh Annadif, Mali, Çad ve Gine'de art arda yapılan darbelerin endişe verici olduğuna dikkati çekerek, darbelerin bu kadar artmasının nedeninin, tüm Afrikalı liderler ve ortakları tarafından sorgulanması gerektiğine de vurgu yaptı.

Annadif, Conde'nin ezeli rakibi, muhalefetteki Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo ile de görüştü.

Cunta hükümet kurmak için kolları sıvadı

CNRD lideri Doumbouya, yarından itibaren geçiş hükümeti kurmak için sırasıyla siyasi parti liderleri, din adamları, sivil toplum örgütleri, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, madencilik şirketi yetkilileri, işveren örgütleri, banka ve sendika temsilcileriyle bir araya gelecek.

Görüşmelerin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Conde'nin partisi Gine Halkı Birliği (RPG) de katılacak.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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