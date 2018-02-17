BM Yardım Konvoyu Suriye'ye Geçti
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BM Yardım Konvoyu Suriye'ye Geçti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

BM Yardım Konvoyu Suriye'ye Geçti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, BM tarafından Suriyeli plakalı tırlara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep'te ve çevresindeki Suriyelilere ulaştırılacağı öğrenildi.

( Mehmet Ali Dağ - Lider Olgun/ İHA)

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