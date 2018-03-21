BM Yardım Konvoyu Suriye'ye Geçiş Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından temin edilen yardımları taşıyan 14 tırlık konvoy, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

BM tarafından Suriyeli plakalı tırlara yüklenen gıda, yardım, temizlik malzeme yardımları, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep ve çevresindeki Suriyelilere ulaştırılacağı öğrenildi. - KİLİS