BM Yardım Konvoyu Suriye'ye Geçiş Yaptı
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BM Yardım Konvoyu Suriye'ye Geçiş Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.

BM Yardım Konvoyu Suriye'ye Geçiş Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 8 tırlık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, BM tarafından Suriyeli plakalı tırlara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep'te ve çevresindeki Suriyelilere ulaştırılacağı öğrenildi. - KİLİS

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