BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), yapay zeka ile çalışan akıllı eşleştirme platformu oluşturdu.

ITU'dan yapılan yazılı açıklamada, "AI for Good Neural Network" ismi verilen platformun içeriğine dair detaylar paylaşıldı.

BM'nin 2030 için öngördüğü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlama amaçlı kurulan platformun, hükümetlerle kurumlar arasındaki bilgi alışverişini hızlandırarak iş dünyasında yapay zeka aracılığıyla yeni ortaklıklar oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

ITU'nun BM kapsamında 40 ayrı kuruluşla iş birliği içinde bu platformu hazırladığı ve platform kapsamında yapılacak eşleşmelerin sağlık, iklim, cinsiyet, altyapı ve küresel kalkınma öncelikleri gibi alanlarda verimliliği artıracağı kaydedildi.

Yeni platforma üye olanların iş ve ilgi alanlarına göre birbirleriyle iletişim kurabileceği, kişisel içerik alabileceği ve ihtiyaçlarına göre eşleşme tavsiyeleri listeleyebileceği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, Kovid-19'un küresel alanda iş ve eğitim ortamını büyük oranda çevrim içine taşıdığını vurgulayarak, "Bu platform insanlar için verimli faaliyetleri teşvik etmek, iş dünyası için daha fazla ortak getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor." dedi.

"AI for Good Neural Network" platformu kapsamında iş dünyasında ortaklıkları güçlendirmek için internet ortamında paneller ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek.