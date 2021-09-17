BM: Venezuela adalet sistemi muhaliflerin bastırılmasına yardımcı oluyor - Haberler
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BM: Venezuela adalet sistemi muhaliflerin bastırılmasına yardımcı oluyor

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
BM: Venezuela adalet sistemi muhaliflerin bastırılmasına yardımcı oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Hakikati Bulma Misyonu, Venezuela adalet sisteminin, hükümeti eleştiren muhaliflerin bastırılmasında "önemli bir rol" oynadığını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) Hakikati Bulma Misyonu, Venezuela adalet sisteminin, hükümeti eleştiren muhaliflerin bastırılmasında "önemli bir rol" oynadığını ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, BM misyonu tarafından açıklanan raporda, Venezuela yargısının, bağımsız hareket etmediği ve ülkedeki ciddi insan hakları ihlallerine göz yumduğu belirtildi.

Rapora göre, Venezuela'daki kamu görevlileri, cezadan muaf tutan dokunulmazlıkları sayesinde suç işleyebiliyor.

Raporu hazırlayan ekip, 177 kişiyle görüşürken hükümete muhalif olduğu düşünülen ve gözaltına alınan 183 kişinin dosyasını inceledi.

İncelemeler, gözaltına alınanların cinsel şiddet dahil keyfi uygulamalara maruz kaldığı ve hatta bazılarının öldürüldüğünü ortaya koyduğu iddia ediliyor.

Raporda, 2017 yılındaki hükümet karşıtı protestolar sırasında güvenlik güçleri tarafından yakın mesafeden biber gazı kapsülüyle vurulduktan sonra hayatını kaybeden öğrenci Juan Pablo Pernalete dosyasının bu vakalardan biri olduğu aktarıldı.

Söz konusu insan hakları ihlallerine adı karışan hiçbir üst düzey yetkiliye soruşturma ya da kovuşturma açılmadığı ifade ediliyor.

Venezuela hükümeti, söz konusu rapor hakkında henüz herhangi bir yorum yapmadı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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