BM: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı
Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı. BM uzmanları, aralarında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu, üst düzey Suudi yetkililerin cinayetten önceden haberdar olduklarına dair güvenilir delillere ulaştıklarını duyurdu.
Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı.
Soruşturmayı yürüten uzmanlar, aralarında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu, üst düzey Suudi yetkililerin cinayetten önceden haberdar olduklarına dair güvenilir delillere ulaştıklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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