BM: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

BM: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı. BM uzmanları, aralarında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu, üst düzey Suudi yetkililerin cinayetten önceden haberdar olduklarına dair güvenilir delillere ulaştıklarını duyurdu.

BM: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı.

Soruşturmayı yürüten uzmanlar, aralarında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu, üst düzey Suudi yetkililerin cinayetten önceden haberdar olduklarına dair güvenilir delillere ulaştıklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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