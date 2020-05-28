BM ve yardım örgütlerinden Yemen için 2,41 milyar dolar destek çağrısı
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BM ve yardım örgütlerinden Yemen için 2,41 milyar dolar destek çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'de 30'dan fazla yardım programının fon sıkıntısı nedeniyle askıya alınacağı uyarısı yaparak, 2,41 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

BM ve yardım örgütlerinden Yemen için 2,41 milyar dolar destek çağrısı
28.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:53

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'de 30'dan fazla yardım programının fon sıkıntısı nedeniyle askıya alınacağı uyarısı yaparak, 2,41 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

BM bünyesindeki 17 örgüt ve küresel ortakları, yaptıkları ortak açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiğine dikkati çekti.

Devam eden iç savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya başladığına işaret edilen açıklamada, Yemen'de 253 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve 50 kişinin virüsten hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yemen'de yardımları sürdürecek para kaynağımız yok. 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde fon sağlanmazsa kapanacak ve daha fazla insan ölecek." ifadeleri kullanıldı.

Milyonlarca insanın bu yardımlara muhtaç olduğu vurgulanan açıklamada, insani yardımların sürdürülebilmesi için 2,41 milyar dolar destek çağrısı yapıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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